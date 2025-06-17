تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو الجاري، وذلك وفقًا لتقرير مقدم من الأستاذ سامح شبل، مدير المديرية.

وأكد المحافظ أهمية استمرار الحملات الرقابية، وتشديد إجراءات السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر السلع الأساسية وجودتها، ومنع المغالاة في الأسعار.

كما شدد على ضرورة التصدي لكافة صور الاحتكار والغش التجاري، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ضبط الأسواق وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة، لا سيما اللحوم والمنتجات التي تمس صحة المستهلك بشكل مباشر.

من جانبه، أوضح مدير مديرية التموين أن الحملات التموينية التي نُفذت خلال النصف الأول من يونيو أسفرت عن تحرير 828 محضرًا تموينيًا متنوعًا بمختلف مراكز المحافظة، شملت عدة قطاعات منها المخابز، والأسواق، والمطاحن، ومحطات المواد البترولية.

وأشار إلى أن قطاع المخابز وحده شهد تحرير 510 محاضر، بينها: (109 محاضر لنقص وزن رغيف الخبز. 57 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. محضرين لعدم وجود موازين أو مبيعات وهمية. 21 محضر تصرف أو تجميع للدقيق البلدي. 7 محاضر لعدم وجود ميزان بالمخابز. 203 مخالفات متنوعة أخرى داخل القطاع).

وفي قطاع الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 185 محضرًا متنوعًا، أبرزها: (119 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار. محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي. محضر لعدم وجود فواتير. 4 محاضر لانتهاء صلاحية المنتجات. 5 محاضر للاتجار بدون ترخيص. 116 محضرًا خاصًا باللحوم. محضر غش تجاري. محضرين لحيازة بضائع مجهولة المصدر. 12 محضرًا لتجميع دقيق وسلع مدعمة. 35 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشآت).

وأكد المحافظ أهمية استمرار هذه الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة تمس صحة المواطن أو استقرار السوق.