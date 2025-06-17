فرنسا تسعى لمفاوضات بقيادة أوروبية لحل الأزمة بين إيران وإسرائيل

تدفع فرنسا باتجاه حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وإيران، بالتنسيق مع ألمانيا وبريطانيا، مع تزايد المخاوف من حرب شاملة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمام البرلمان اليوم الثلاثاء إن المفاوضات هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لعكس برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية - تماما كما كانت الحال خلال الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه قبل عقد من الزمان.

وتابع بارو: "لهذا السبب ندعو إلى ضبط النفس، ووقف التصعيد، وإنهاء الضربات من الجانبين".

وقال: "وندعو إلى العودة إلى المفاوضات". وأضاف أنه نقل هذه الرسالة إلى نظرائه الإيراني والإسرائيلي والأمريكي.

وأكد بارو أن الأطراف الأوروبية التي ساعدت في تأمين الاتفاق النووي لعام 2015 - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - مستعدة مرة أخرى للقيام بدور بناء.

وتابع: "تماما كما كان الفرنسيون والألمان والبريطانيون هم من وجدوا حلا قبل 10 سنوات، نحن مستعدون للمساهمة بخبرتنا وتجربتنا وتوافقنا في المحادثات مع الأطراف المعنية".

في عام 2015، وبعد مفاوضات مطولة مع القوى العالمية، وافقت إيران على اتفاق حد من برنامجها النووي. ومع ذلك، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بعد ثلاث سنوات خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى كرئيس. وأعاد فرض عقوبات شاملة، ما أضعف الاتفاق بشدة.

ووفقا لمسئولين في باريس، أرسل وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا رسالة مشتركة إلى طهران ليلة أمس، حثوا فيها إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.