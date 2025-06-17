خبراء الأرصاد يحذرون من تحول منخفض جوي جنوبي المكسيك وشرق المحيط الهادئ إلى إعصار استوائي

حذر خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من زيادة قوة منخفض جوي في جنوب في شرق المحيط الهادئ.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، إن من المرجح أن يتحول المنخفض إلى عاصفة استوائية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ثم إلى إعصار يوم غد الأربعاء.

وبلغت سرعة الرياح القصوى المصاحبة للمنخفض 35 ميلاً في الساعة (56 كيلومترا في الساعة)، وتحركت باتجاه الغرب - الشمال الغربي بسرعة 12 ميلا في الساعة (19 كيلومترا في الساعة)، وفقا لتقديرات خبراء الأرصاد.

وقال المركز، إنه سيُطلق عليه اسم "إيريك" عندما تصل سرعة الرياح المصاحبة له إلى مستوى العاصفة الاستوائية وتبلغ 39 ميلاً في الساعة (63 كيلومتراً في الساعة).

وكان مركز المنخفض يبعد نحو 495 ميلا (800 كيلومتر) جنوب شرق بونتا مالدونادو في ولاية جيريرو المكسيكية، ومن المتوقع أن يقترب من الساحل بحلول مساء الأربعاء.

وهناك مراقبة للإعصار بامتداد ساحل المحيط الهادئ من باهيا دي هواتولكو، الواقعة في ولاية واهاكا، إلى بونتا مالدونادو.

ويعني مصطلح "مراقبة إعصار"، أن ظروف حدوث إعصار، مصحوبا برياح تزيد سرعتها عن 74 ميلاً في الساعة (119 كيلومتراً في الساعة)، أصبحت ممكنة في المنطقة خلال اليومين المقبلين.

وصدر أمر مراقبة عاصفة استوائية للمناطق الواقعة جنوبا من سالينا كروز إلى باهيا دي هواتولكو.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في أجزاء من ولايتي واهاكا وجيريرو، مع كميات أقل في ولايات تشياباس وتاباسكو وفيراكروز، وكذلك في أجزاء من دولتي السلفادور وجواتيمالا.