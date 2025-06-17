ملك الأردن: الحروب نادرا ما تكون فقط حول بسط السيطرة على الأراضي

- هجمات إسرائيل على إيران تهدد بتصعيد خطير في الشرق الأوسط

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن المجتمع الدولي شهد خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الاضطرابات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية.

وأضاف في خطاب له أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، الثلاثاء، أن أبرز هذه الاضطرابات تتمثل في جائحة كورونا، والتهديدات الأمنية، وصولا إلى حرب في أوكرانيا، وحرب قاسية على غزة، وأخيرا الهجمات الإسرائيلية على إيران، والتي تهدد بتصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

واستطرد: «نحن نعيش موجة تلو الأخرى من الاضطرابات دون توقف فلا عجب أننا نشعر بأن عالمنا قد ساده الانفلات، نشعر وكأن العالم فقد بوصلته الأخلاقية فالقواعد تتفكك والحقيقة تتبدل كل ساعة والقيم العالمية تتراجع أمام التطرف الأيديولوجي».

وأشار إلى أن «الحروب نادرا ما تكون فقط حول بسط السيطرة على الأراضي، بل هي معارك حول وجهات النظر العالمية والأفكار والقيم التي ستشكل مستقبل العالم».

وبالحديث عن الوضع في غزة، نوه أن منظمة الصحة العالمية وثّقت ما يقارب 700 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة».

وتساءل: «كيف يعقل لما كان يعتبر فعلا وحشيا قبل 20 شهرا فقط، أن يصبح الآن أمرا شائعا لدرجة أنه بالكاد يذكر».

وشدد على أن «مرور 20 شهرا على هذه الوحشية يجب أن يثير قلق الجميع»، مضيفًا: «لكن ليس بوسعنا أن نتعجب من ذلك، لأنه عندما يفشل مجتمعنا العالمي في سد الفجوة بين القول والفعل، وعندما لا تُمارس القيم السامية، فإنها تصبح ادعاءات فارغة ومستهلكة».