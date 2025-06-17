أردوغان ومحمد بن زايد يبحثان الصراع بين إسرائيل وإيران

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• الزعيمان تطرقا أيضا إلى العلاقات الثنائية وملفات إقليمية في اتصال هاتفي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الاشتباك الإسرائيلي الإيراني والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان أن أردوغان وآل نهيان بحثا الاشتباك الإسرائيلي الإيراني والعلاقات الثنائية وملفات إقليمية أخرى.

وأكد أردوغان أن "دوامة العنف التي بدأت بهجمات إسرائيل على إيران، عرضت أمن المنطقة بكاملها للخطر، وأن المنطقة لا تتحمل حربا جديدة".

وأضاف أنهم يعملون على إنهاء الاشتباكات عبر الطرق الدبلوماسية، وأن حل النزاع النووي مع إيران يتحقق بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة ألا يلقي الوضع الحالي بظلاله على غزة و"إلا فإن الضفة الغربية والقدس الشرقية قد تواجهان أيضا خطر الاحتلال".

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا و592 مصابا، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.