القناة السابعة الإسرائيلية: إيران تطلق 8 صواريخ تجاه إسرائيل وسقوط 2 بمناطق مفتوحة

جهاز الإسعاف: 4 إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة خلال توجههم إلى الملاجئ وقت دوي صفارات الإنذار

قال إعلام عبري، مساء الثلاثاء، إن إيران أطلقت 8 صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في جولة ثانية خلال أقل من 24 ساعة من الرد على العدوان، سقط اثنان منها في منطقة مفتوحة.

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة، بـ"إطلاق 8 صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن صاروخين فقط سقطا في مناطق مفتوحة، أحدهما داخل مستوطنة شمال الضفة الغربية المحتلة.

ولم تحدد القناة موقع الصاروخ الآخر كما لم تذكر ما إذا كانت بقية الصواريخ قد أسقطت أو سقطت في مواقع أخرى.

بدوره، قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، إن 4 إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة خلال توجههم إلى الملاجئ وقت دوي صفارات الإنذار.

وتُعد هذه الضربة الثانية لإيران على إسرائيل خلال أقل من 24 ساعة، إذ سبق أن أطلقت صباح الثلاثاء عشرات الصواريخ، أصاب أحدها مبنى في منطقة تل أبيب الكبرى، ما أدى إلى إصابة 5 إسرائيليين، وفق هيئة البث العبرية.

بدروها، نقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن "منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (ثاد) شاركت في عملية اعتراض الصواريخ الإيرانية".

ولاحقا، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "بعد تقييم للوضع، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات تفيد بإمكانية الخروج من الملاجئ".

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما العدو الألد للآخر، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.