الأردن: صفارات الإنذار تدوي لليوم الخامس مع استمرار تبادل القصف الإسرائيلي الإيراني

دوّت صفارات الإنذار بالأردن لليوم الخامس على التوالي، الثلاثاء، وذلك مع استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران في تصعيد غير مسبوق بين الجانبين.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان: "الآن إطلاق صافرات الإنذار".

وأضافت: "الإخوة المواطنون، في ظل التصعيد العسكري في الإقليم، ورصد أجسام طائرة في سماء المملكة، نهيب بالجميع البقاء في أماكن تواجدهم".

كما دعت المديرية المواطنين إلى "الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة".

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما العدو الألد للآخر، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.