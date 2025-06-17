جيش الاحتلال دعا الفلسطينيين في أحياء الجلاء، مدينة حمد، والقرارة 5 و6 بالإخلاء فورا تمهيدا لقصفها

أنذر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، سكان عدة أحياء جديدة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة باخلائها فورا والتوجه غربا نحو المواصي، "قبل مهاجمتها بقوة".

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس إنه يدعو الفلسطينيين في أحياء "الجلاء، مدينة حمد، والقرارة 5 و 6" بالإخلاء فورا، تمهيدا لقصفها.

وأضاف: "من أجل أمنكم، أخلوا فورا الى منطقة المواصي"، وهدد بشن ضربات عنيفة على ما وصفها بـ"مواقع لإطلاق صواريخ" في تلك المناطق.

وحذر الفلسطينيين من العودة إلى "مناطق القتال الخطيرة"، بحسب تعبيره.

ومنذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، يوجه الجيش الإسرائيلي إنذارات شبه يومية لمناطق واسعة في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.