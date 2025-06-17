لبنان يتسلم منحة قطرية لدعم عمليات مطار رفيق الحريري الدولي

تسلّم وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، رسالة رسمية من وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، تضمّنت منحة قيّمة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل، سلّمه إياها السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

واستقبل الوزير رسامني، اليوم الثلاثاء في مكتبه في الوزارة في بيروت، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، "الذي سلّمه رسالة رسمية من وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، تتضمّن منحة قيّمة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل.

وتشمل المنحة القطرية "مجموعة متطورة من أجهزة الاتصالات ومعدات الملاحة الجوية، مخصصة لدعم عمليات مطار رفيق الحريري الدولي وتعزيز أمن وسلامة الملاحة. وعدد كبير من باصات النقل العام لصالح هيئة إدارة السير، دعما للجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية للنقل العام، وتخفيف أعباء قطاعي الطيران والنقل البري."

وأعرب الوزير رسامني عن "شكره العميق لدولة قطر، قيادة وشعبا، على هذا الدعم الكريم"، مثمّنا "التزامها الدائم بلبنان ووقوفها إلى جانبه في مواجهة التحديات".

وأكّد رسامني أن "هذه المنحة ستسهم في رفع مستوى الخدمات وتعزيز قدرات قطاع النقل_العام و المرافئ الجوية، في إطار خطة الوزارة لتفعيل المرافق وتعزيز كفاءة التشغيل".

من جهته، جدّد السفيرالقطري تأكيد "التزام بلاده دعم لبنان وشعبه، بناءً على توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحرصا على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي "استكمالا للمباحثات الثنائية التي أجراها رسامني خلال زيارته إلى الدوحة في أبريل الماضي، حيث شارك في مؤتمر تسهيل النقل الجوي الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) والتقى على هامشه الوزير القطري في لقاء رسمي، ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل والملاحة الجوية."

وتشرف السفارة القطرية "على عملية تسليم المنحة وتنسيق تفاصيلها بالتعاون مع فريق عمل الوزارة، لضمان سرعة وصول المعدات ووضعها قيد الاستخدام".