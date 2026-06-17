آبل تعتزم إطلاق سماعات أير بود مزوجة بكاميرا وهاتف آيفون قابل للطي العام المقبل

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تعتزم إطلاق جيل جديد من السماعات أير بود مزودة بكاميرا في أواخر 2027 ضمن مجموعة من المنتجات الجديدة بهدف تعزيز مكانة الشركة في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تسعى إلى إطلاق السماعات الجديدة بالتزامن مع إطلاق هاتف قابل للطي إلى جانب الجيل التالي للهاتف الذكي آيفون، احتفالا بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق أول هاتف من عائلة أيفون.

وستشكل هذه المنتجات جزءا مما تعتزم آبل إطلاقه كأكبر حزمة من المنتجات الجديدة المتزامنة حتى الآن، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الأجهزة في دعم نمو الشركة خلال أول عام كامل لها تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي سيتولى منصبه في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت المصادر إن تطوير المنتجات الثلاثة وصل خلال الأشهر الماضية إلى مراحل متقدمة.

وفي الشهر الماضي ذكرت بلومبرج أن العمل على سماعات أيربود الجديدة تسارع، مع تزويد النماذج الأساسية منها بتجهيزات وبرامج شبه نهائية.

كما تطور الشركة مجموعة من الرقائق الجديدة للأجهزة المستقبلية، والمبنية على الجيل التالي من تكنولوجيا تصنيع السيليكون.

في الوقت نفسه تجري آبل حاليا الاختبارات النهائية لمجموعة الأجهزة والتطبيقات الجديدة المقرر طرحها في الخريف المقبل، وتشمل نظام التشغيل آي.أو.إس 28 و

تختبر شركة آبل الآن أجهزة الخريف المقبل جنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل iOS 28، وتحديث برمجة أجهزة آيفون الذي يحمل الاسم الرمزي بيل، والمقرر طرحه في 2027.

وفي الأسبوع الماضي أطلقت آبل نظام التشغيل آي.أو.إس 27، على أن توفره للمستخدمين في وقت لاحق من العام الحالي مع إصدار جديد من تطبيق المساعد الشخصي سيري.