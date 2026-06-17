سياسي ألماني: كان ينبغي إلغاء نهائي الكأس بسبب استخدام المشجعين الألعاب النارية

أكد سياسي ألماني أنه كان يجب إلغاء نهائي كأس ألمانيا بين بايرن ميونخ وشتوتجارت، بعد أن استخدم مشجعو الفريقين كميات كبيرة من الألعاب النارية خلال الشوط الثاني.

وتوقفت المباراة التي أقيمت في 23 مايو على ملعب برلين الأولمبي لبضع دقائق بسبب الدخان، ثم استؤنفت، وانتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 3 / صفر. وكان مشجعو ميونخ وشتوتجارت قد أطلقوا الألعاب النارية بعد هتافات مناهضة للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال رويل: "كنت سأؤيد إلغاء المباراة لأن بعض الناس لا يفهمون تجاوزهم للحدود إلا بهذه الطريقة".

وقال هربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين-فستفاليا، لمجلة دير شجيجل إنه "مذهول" من سماح الحكم سفين يابلونسكي باستمرار المباراة.

وكان رويل يتحدث قبيل انطلاق مؤتمر وزراء الداخلية من الولايات الألمانية الست عشرة يوم الأربعاء، والذي تضمن مناقشة الأمن والسلامة في مباريات كرة القدم. وذكرت صحيفة دير شبيجل أنه لم يتم الإعلان عن أي إجراءات محددة.