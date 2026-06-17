افتُتح اليوم، مؤتمر "الكلمة بتفرق.. مناهضة وصم المرض النفسي والعنف ضد المرأة" بالمعهد الفرنسي في مصر، وخلال الكلمة الافتتاحية صرح السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الهيئة العامة للاستعلامات تحرص على توجيه منابرها وأدواتها الإعلامية نحو بناء خطاب مسئول يتسم بالحساسية تجاه القضايا الإنسانية.

وقال: "يتجسد هذا الدور جليًا من خلال مراكز الإعلام الداخلي التابعة للهيئة والمنتشرة في جميع المحافظات، والتي تعمل كقنوات اتصال مباشر مع المواطنين لتنفيذ حملات توعوية وندوات تثقيفية تستهدف نشر ثقافة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلًا عن تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية وتفكيك الوصم المجتمعي المحيط بها".

وأوضح أن دور الهيئة لا يقتصر على التواصل مع الرأي العام داخل مصر، بل يمتد أيضًا إلى مجال الإعلام الدولي، إذ تضطلع الهيئة بمسئولية التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية وتقديم المعلومات والحقائق التي تعكس جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية والصحة النفسية.

وبين أن الهيئة تحرص على إصدار عدد من النشرات والدوريات المتخصصة التي تتناول قضايا حقوق الإنسان، وتبرز التطورات التشريعية والمؤسسية والجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال.

وأضاف أن الدولة المصرية تبنت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية مقاربة وطنية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة، استندت إلى تطوير الأطر التشريعية والسياسات العامة وتعزيز آليات الحماية والدعم وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية.

وتابع: "أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة عام 2015، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث عام 2016، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، بما يعكس إدراك الدولة لضرورة التعامل مع هذه القضايا من منظور تنموي وحقوقي متكامل".

وشارك في افتتاح المؤتمر كل من: مينا النجار، مؤسس ومدير مهرجان "ميدفست مصر" السينمائي، وفريدريك لاجرانج، مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (سيداج)، ولوكا روليه، نائب مستشار التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا ونائب مدير المعهد الفرنسي في مصر، والسفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسس مجلس أمن مؤسسة فاهم للدعم النفسي.

وينظم المؤتمر، مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والتوثيق (CEDEJ) والمعهد الفرنسي في مصر (IFE) بهدف تعزيز وعي الإعلاميين وحساسيتهم تجاه قضايا الصحة النفسية، وذلك بالتعاون مع مهرجان MedFest Egypt، استنادًا إلى عملهم الرائد الذي يربط بين القضايا الصحية الملحّة والإعلام والسينما.