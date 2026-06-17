أعلن الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، عن استئناف تنظيم مسابقة محمد عفيفى مطر للشعراء العرب، على أن تعلن تفاصيل وشروط جوائزها في الخامس من يوليو المقبل.

وقال هشام قنديل، في بيان إن استئناف تنظيم المسابقة جاء بعد اجتماع مع أمناء منتدي عفيفي مطر بجاليري ضي، واتخاذ القرار بتفاصيل الجوائز المقدمة للشعراء العرب تحت 40 سنة.

وأضاف قنديل، أنه تم الاجتماع اليوم، مع الشاعر الكبير جمال القصاص المشرف على دورة الجائزة هذا العام، والأستاذ الدكتور شوكت المصري عميد معهد النقد بأكاديمية الفنون، والشاعر محمد حربي، وتم وضع الإطار العام للجائزة التي تشهد هذا العام في دورتها الرابعة مسابقة في شعر الفصحي للشعراء العرب أقل من أربعين عاما.

وأشار قنديل، إلى أن اللجنة أضافت جائزة للدراسات النقدية حول المشروع الشعري للشاعر الكبير محمد عفيفي مطر.

كما ينظم منتدى عفيفى مطر بجاليري ضي، في الخامس من يوليو المقبل، أمسية خاصة بهذه المناسبة، في محبة الشاعر العربي الكبير الراحل، يشارك فيها كوكبة من الشعراء والنقاد، يطلق من خلالها جائزة مطر وموعد وشروط التقديم لها.