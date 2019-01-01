 بعد «دماء علي أبواب الموساد».. يوسف حسن يستعد لفيلم «عودة طاقية الإخفاء» - بوابة الشروق
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بعد «دماء علي أبواب الموساد».. يوسف حسن يستعد لفيلم «عودة طاقية الإخفاء»


نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 1:46 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 1:46 ص
أعلن المنتج يوسف حسن يوسف، عن استعداده لإنتاج فيلم جديد يحمل اسم "عودة طاقية الإخفاء" قريبًا، ويأتي ذلك عقب إعلانه عن مشروعه الدرامي الجديد "دماء علي أبواب الموساد".

وقال في هذا الشأن: "الأعمال الجديدة تستهدف المواهب الجديدة خلف وأمام الكاميرا وتحريك الجمود الفني بعمل دراما وفيلم في خطة الموسم الأول لشركتي الإنتاجية".

وأضاف في بيان صحفي: "مصر هوليوود الشرق، و الفن المصري سيعود بفضل المواهب الحقيقية وكل محبي الفن المصري الذين يسعون لتقديم أعمال كبيرة وتحمل قيمة ورسالة حقيقية للجمهور".

وأكد في بيانه أن شركته الإنتاجية هي شركة مصرية خالصة، وأن اي تعامل مع جنسيات عربية سيكون تعاون مشترك في عمل واحد، إنما رأس مال الشركة والقائمين عليها مصريين، وما تستهدفه من أعمال سواء إنتاجية او إعلامية أو خدمية تعليمية ستكون من أجل بناء وتدعيم المواطن المصري وبنفس منهجية الدولة المصري.

يذكر أن المنتج يوسف حسن يوسف، تعاقد مؤخرًا مع مجموعة من الفنانين منهم خالد الصاوي، ومنة فضالي والمخرج عطية أمين لتحضير أعماله الجديدة.

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