تقرير: اتهام 12 إسرائيليا باغتصاب امرأة في منتجع سياحي بقبرص

ذكرت وسائل إعلام قبرصية اليوم الأربعاء، أن مجموعة من 12 سائحًا إسرائيليًا اعتقلوا بناء على شبهة اغتصاب شابة 19 عامًا في منتجع "أيا نابا" السياحي في قبرص.

وذكرت وكالة أنباء قبرص (سي إن إيه) نقلًا عن الشرطة إن 12 رجلًا سوف يمثلون في المحكمة غدًا الخميس.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية (آر أي كيه)، التحقيقات وفحوصات الطب الشرعي جارية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتقال الرجال الإسرائيليين، وأضافت الوزارة أنه جرى إطلاع يوسي فورمبراند، القنصل بالسفارة الإسرائيلية في قبرص، القضية وهو على اتصال بالرجال.