مقتل وإصابة 6 أشخاص في أعمال لصوصية شرقي الكونغو الديمقراطية

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، كما أصيب 4 آخرين في أعمال لصوصية أثارت غضب السكان في مدينة "جوما" أكبر مدن شرق الكونغو الديمقراطية.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أن الأحداث تصاعدت بعد محاولة خطف أحد الأشخاص في حي "بوهين" شمال مدينة "جوما" ولكنه قاوم ما دفع اللصوص لقتله بالرصاص في الحال، بينما توجه شخص آخر مجاور له لمعرفة ما يحدث فقتل أيضا.

وقال "فان كاسونجو" القائم بأعمال مفوض مقاطعة "شمال كيفو" إن الحصيلة المعلنة حتى الآن هي قتيلين وإصابة أربعة أشخاص بطلق ناري.

يذكر أن مدينة "جوما" تعاني من انعدام الأمن وتعد مشكلة متكررة، كما تشهد أعمالا همجية عرضية مثل اختطاف الأطفال وتعذيبهم مقابل فدية.