 الصحة العالمية تحذر من إمكانية تفشي وباء الإيبولا في أوغندا - بوابة الشروق
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الصحة العالمية تحذر من إمكانية تفشي وباء الإيبولا في أوغندا

جنيف - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 5:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 5:38 م

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم /الأربعاء/، من إمكانية تفشي وباء (الإيبولا) في أوغندا، بعد تَقيؤ سيدة بسوق مبوندوي في 11 يوليو الجاري قبل وفاتها إثر إصابتها بالإيبولا.

وذكرت منظمة الصحة، في تقرير صادر عنها نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية، أنه يتعين تطعيم حوالي 590 من تجار الأسماك في السوق، كما أنه لابد من رصد تحركات هذه السيدة وتحديد الأشخاص الذين قاموا بنقلها هي وبضاعتها لإخضاعهم للتحاليل المعملية وتطعيمهم ضد الوباء.

يشار إلى أن وباء الإيبولا هو أحد الأمراض المعدية الخطيرة، والذي غالبا ما يسفر عن وفاة المصاب، ولا يوجد له علاج، وقد ظهرت أولى حالات تفشي المرض في القرى النائية الواقعة في مناطق أفريقيا الوسطى قرب الغابات الاستوائية.


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