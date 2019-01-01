ميركل تجيب على أسئلة الصحفيين الجمعة المقبلة

عقب التغيير الوزاري في الحكومة الألمانية وقبيل بدء العطلة الصيفية، تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرد على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بعد غد الجمعة.

أعلن اتحاد صحافة العاصمة، المؤتمر الصحفي الاتحادي، اليوم الأربعاء في برلين أن المؤتمر سيبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الجمعة (التوقيت المحلي).

تجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد أن تمثل ميركل أمام الصحفيين للرد على أسئلتهم في فصل الصيف.

ويأتي مؤتمر هذا العام في خضم أحداث بارزة في الشأن الألماني، حيث انتخب البرلمان الأوروبي وزيرة الدفاع الألمانية التي تسلمت أوراق إعفائها من منصبها اليوم، أورزولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية، وخلفتها اليوم في منصب وزيرة الدفاع رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنيجريت كرامب-كارنباور.

ومن المحتمل أن يتطرق المؤتمر الصحفي إلى الحالة الصحية لميركل، التي عانت خلال الأسابيع الماضية من نوبات ارتجاف علنية.

وكانت ميركل أكدت من قبل أن هذه النوبات لا تؤثر على قدرتها على الأداء.

وتحتفل المستشارة اليوم بعيد ميلادها الخامس والستين.