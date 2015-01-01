 إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

 وليد ناجي:
نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 3:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 3:58 م

أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات وكسور بالجسد إثر سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية نتيجة اصطدام سيارة نقل بها من الخلف بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة.
البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من الأهالي بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية نتيجة لحادث تصادم ووجود مصابين في الحادث.
وبانتقال القوات الأمنية لمكان الحادث تبين اصدام سيارة نقل بميكروباص بمنطقة الحرانية وشبرامنت بالجيزة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، فيما تمكن قوات الإنقاذ بمساعدة الأهالي من انتشال المصابين من مياه الترعة ونقلهم عن طريق سيارات الإسعاف لمستشفيات الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج.


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