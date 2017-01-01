اتهام زعيم طائفة دينية في كوريا الجنوبية بإعاقة جهود احتواء جائحة كورونا

استجوب الإدعاء في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة زعيم طائفة دينية متهم بإعاقة جهود البلاد لاحتواء فيروس كورونا المستجد.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ووسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أنه تم استجواب لي مان هي، الذي أسس كنيسة المسيح شينشيونجي، لمدة أربع ساعات في مدينة سو وون الواقعة جنوبي سول.



وتم تعليق الجلسة لبعض الوقت نظرا لشعور الرجل / 88 عاما/ بالإعياء. ولم تتوفر تفاصيل أخرى بشأن عملية الاستجواب.



ويواجه لي اتهامات بتزويد السلطات بمعلومات كاذبة بشأن التجمعات وأرقام العضوية، وكذلك اتلاف الأدلة. ونفت منظمته الاتهامات الموجهة إليه.



وتعرف شينشيونجي، التي تعني "الجنة الجديدة، الأرض الجديدة" بأنها طائفة سرية، ويتردد أن لها صلات بالصين.



ومن بين 13 ألفا و672 حالة إصابة بفيروس كورونا مسجلة في كوريا الجنوبية حتى يوم الخميس، كان أكثر من 5 آلاف مصاب من أفراد هذه الطائفة، وتركز معظم حالاتها في مدينة دايجو، حيث تتمتع الكنيسة بنفوذ كبير.



وسيطرت كوريا الجنوبية بشكل ناجح على تفشي الفيروس في آذار/ مارس، بفضل الاختبارات واسعة النطاق وتتبع سلسلة العدوى.