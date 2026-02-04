وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين

هنّأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتحاد السلاح برئاسة طارق الحسيني لحصول يوسف شامل على الميدالية البرونزية في منافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، التي اختتمت أمس بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وفي ختام المنافسات، قام الكابتن عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، بتوزيع الميداليات على الفائزين، في مشهد يعكس تقدير الاتحاد الدولي لمستوى التنظيم المتميز الذي شهدته البطولة، ويؤكد الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مصر التنظيمية لاستضافة كبرى البطولات العالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة السلاح المصرية، ونجاح منظومة الإعداد والدعم داخل المنتخبات الوطنية، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للاعبي منتخب مصر وقدرتهم على المنافسة القوية أمام لاعبين من مدارس عالمية مختلفة، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة لتحقيق المزيد من الإنجازات الدولية.

وقال أشرف صبحي: «إن التنظيم المميز لبطولة كأس العالم لسيف المبارزة يعكس الخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى، والتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسلاح، بما يسهم في خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم ومكانة الدولة المصرية».

وشهدت منافسات فردي الناشئين تتويج الفرنسي أودين بينداس بالميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على الأمريكي جيمس سيينيويد الذي نال الميدالية الفضية، فيما جاءت الميدالية البرونزية من نصيب لاعب منتخب مصر يوسف شامل إلى جانب المجري بينسيه بلازس.

وقدم يوسف شامل أداءً قويًا طوال مشواره بالبطولة، حيث تأهل من دور المجموعات بعد تحقيق خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، قبل أن يواصل تألقه في الأدوار الإقصائية، محققًا عدة انتصارات متتالية أهلته للصعود إلى الدور نصف النهائي، ليحصد الميدالية البرونزية عن جدارة.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 531 لاعبًا ولاعبة يمثلون 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، في نسخة قوية تعكس مستوى المنافسة العالمية، وتؤكد المكانة التنظيمية والفنية التي باتت تتمتع بها مصر في استضافة بطولات السلاح الدولية، وسط إشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي والمشاركين.