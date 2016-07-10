إصابة طفلين شقيقين جراء انقلاب توكتوك في كفر الزيات

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أصيب طفل وشقيقته، اليوم، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر انقلاب توكتوك، بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقى محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغرببة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات ببلاغ الأهالى بوقوع حادث انقلاب توكتوك، وإصابة الطفل (ياسين.ع)، وشقيقته (خديجة) أثناء جلوسهم أمام منزلهم وبالانتقال والإسعاف.

وتبين انقلاب التوكتوك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء قيامه بالسباق مع سائق توكتوك آخر ما أدى إلى إصابتهم بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.