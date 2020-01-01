 روما تطلق اسم الملحن السينمائي إينيو موريكوني على قاعة شهيرة للموسيقى - بوابة الشروق
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روما تطلق اسم الملحن السينمائي إينيو موريكوني على قاعة شهيرة للموسيقى

روما
روما
روما - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 6:51 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 6:51 م
كرم مجلس مدينة روما الملحن الموسيقي السينمائي الشهير الراحل إينيو موريكوني بإطلاق اسمه على دار باركو ديلا موزيكا، إحدى أهم القاعات في المدينة.

وقد أحيا أندريا ابن موريكونى حفلا موسيقيا خاصا عرضته أكاديمية سانتا سيسيليا الوطنية في قاعة المدينة اليوم الجمعة.

وتوفي موريكوني، وهو مؤلف أفلام حائز على جائزة الأوسكار، في 6 تموز/يوليو عن عمر ناهز 91 عاماً.

وكتب موريكوني الموسيقى التصويرية لأكثر من 450 فيلماً ومسلسلا تلفزيونيا، ومن بينها الموسيقى التصويرية لفيلم "الطيب والشرير والقبيح" وأفلام "المهمة" و"ذات مرة في أمريكا" و"سينما باراديسو".

وحضر الحفل أفراد الأسرة والفنانين بمن فيهم المخرج جوزيبي تورناتوري، وفقا لتقارير إعلامية.

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