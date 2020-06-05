قادة الاتحاد الأوروبي يسعون مجددا للاتفاق بشأن صندوق تعافي بقيمة 750 مليار يورو

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 في بروكسل اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ شهور في محاولة ثانية منهم لإبرام اتفاق بشأن صفقة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو (855 مليار دولار) لخطة التعافي الاقتصادي.

ويقف الاتحاد الأوروبي على حافة هاوية الركود الأعمق منذ نشأته، بحسب التوقعات، ويتفق قادة التكتل على أنهم يجب أن يتصرفوا بسرعة لمنع جائحة فيروس كورونا من التسبب في دمار أكبر لاقتصاداتهم المتشابكة بشدة.

ولكن اثناء توجههم لخوض الجولة الثانية من المحادثات، لا تزال دول التكتل بعيدة كل البعد عن عدد من القضايا، بما في ذلك الحجم الإجمالي لصندوق التعافي.

واقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأسبوع الماضي تخصيص حصة بقيمة 500 مليار يورو من القروض مقابل 250 مليار يورو من المنح، بناء على اقتراح سابق قدمته المفوضية الأوروبية.

وسيكون الاقتراح في جوهر المناقشات يومي الجمعة والسبت.

ووفقا لمصادر الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين، فإن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن لكنه بعيد عن كونه مضمونا.