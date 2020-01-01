قال صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بنسبة 6ر6 بالمئة في عام 2020، بعد أن شهد ربعا سنويا ثانيا بالغ السوء.



كانت توقعات سابقة للصندوق الشهر الماضي، تكهنت بحدوث تراجع نسبته 8 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم.



ومن المتوقع أن تعود البلاد للنمو العام المقبل، لكن ليس بما يكفي لتعويض الركود الحاصل جراء جائحة فيروس كورونا هذا العام.



وحذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر كبيرة من حدوث طفرة جديدة في حالات الإصابة بالفيروس، بما قد يؤدي إلى إغلاق اقتصادي.



ويرتفع الدين في الولايات المتحدة، للحكومة والشركات على حد سواء، وكانت الأسر الأكثر فقرا هي الأكثر تضررا جراء التباطؤ.



ودعا صندوق النقد إلى تطبيق مزيد من إجراءات التحفيز للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة، إلى جانب ضخ استثمارات على مدى أطول في مجالات كالبنية التحتية.