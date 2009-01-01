 جيسوس يقترب من العودة لبنفيكا - بوابة الشروق
الجمعة 17 يوليه 2020 11:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

جيسوس يقترب من العودة لبنفيكا

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 10:55 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:01 م

أفادت تقارير إعلامية برازيلية اليوم الجمعة بأن المدرب جورجي جيسوس سيترك تدريب فلامينجو من أجل العودة لتدريب فريق بنفيكا البرتغالي.

ومدد جيسوس الذي يبلغ من العمر 65 عاما والفائز بالدوري وكوبا ليبرتادوريس مع فلامينجو، عقده حتى يونيو 2021. ووفقا لمنصة "جلوبو سبورت" الإلكترونية، كان عرض بنفيكا مغريا بالنسبة له في خضم أزمة فيروس كورونا في البرازيل.

ووفقا للتقارير، من المتوقع أن يحصل جيسوس على عقد مدته ثلاث سنوات، وثلاثة ملايين يورو في الموسم.

وتولى جيسوس تدريب بنفيكا خلال الفترة من 2009 إلى 2015 وفاز بالدوري البرتغالي ثلاث مرات خلال هذه الفترة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك