أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستساهم بمبلغ إضافي قدره 135.8 مليون دولار لميزانية الوكالة.

وذكرت أونروا، في بيان صحفي اليوم، أنه في أبريل الماضي، أعادت الحكومة الأمريكية دعمها للوكالة بتقديم 150 مليون دولار بعد انقطاع لأكثر من 3 أعوام.

وأشارت أونروا إلى أن الولايات المتحدة قدمت لها كذلك ما يقرب من 33 مليون دولار من المساعدات الإنسانية في مايو الماضي للتعامل مع تداعيات جولة التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب الوكالة، يأتي إعلان التمويل جنبًا إلى جنب مع توقيع الولايات المتحدة والوكالة على إطار عمل للتعاون يحدد الأهداف والأولويات المشتركة لدعم المساعدة الإنسانية والتنمية البشرية وحماية لاجئي فلسطين.

وصرح المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني بأن "توقيع إطار عمل الولايات المتحدة والوكالة والدعم الإضافي يوضح مرة أخرى أن لدينا شريكًا مستمرًا في الولايات المتحدة يتفهم الحاجة إلى تقديم مساعدة حاسمة لبعض اللاجئين الأكثر ضعفًا في المنطقة".

وبحسب البيان، سيستمر التمويل الإضافي في دعم الميزانية الأساسية للأونروا والتي تمول غالبيتها تشغيل أكثر من 700 مدرسة لتعليم أكثر من نصف مليون طفل و140 عيادة صحية أولية تقدم 8.5 مليون استشارة مريض سنويًا بالإضافة إلى برامج الطوارئ.

ووضح البيان أن الدعم الأمريكي يمول خدمات الغذاء، والمساعدات النقدية الطارئة، والصحة في حالات الطوارئ، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، والتعليم في حالات الطوارئ والحماية والمياه والصرف الصحي والاستجابة لجائحة كورونا.

وفي 22 يونيو الماضي، أطلقت أونروا نداء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر بقيمة 164 مليون دولار في أعقاب جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منتصف مايو الماضي.