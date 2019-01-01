توقع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، معاناة السودان من نقص المياه بعض الشيء خلال الأسبوع المقبل؛ بسبب الملء الثاني لسد النهضة.

وقال شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن الأمطار تسقط غزيرة على إثيوبيا خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أنه أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

وأرجع انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق إلى تمرير إثيوبيا المياه من الفتحتين الموجودتين بسد النهضة، قائلًا إن الفتحتين تمرران نحو 50 مليار متر مكعب من المياه فقط.

وأشار أستاذ الموارد المائية، إلى أن سد النهضة يحجز 150 مليون متر مكعب مياه ويمرر 50 مليونًا وهو ما أدى إلى انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق، لافتًا إلى أن البحيرة ستمتلئ حتى تصل إلى مستوى الخرسانة التي أعلتها إثيوبيا، بعد أسبوع.

ولفت إلى أن الفيضان سيمر من فوق السد بعد امتلاء البحيرة ويعود إلى مستواه الطبيعي بالنسبة للسودان، متوقعًا أن تكون الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس في حدود المتوسط.

وأكدت إدارة سد «الروصيرص» في السودان على استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%، وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.