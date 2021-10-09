أكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا أن وفدا أمنيا سوف يتوجه غدا الاثنين، إلى الحدود المجرية الصربية لتبادل المعلومات مع السلطات الأمنية في المجر حول سبل تعزيز جهود مكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وقال وزير الداخلية - في تصريحات اليوم الأحد- إن الوفد برئاسة المدير العام للأمن فرانز روف ورئيس مكتب مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية جيرالد تاتسجيرن.

وأضاف وزير الداخلية أن محققين من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية سيشاركون في مؤتمر أمني في صربيا في أول أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه التقى الأسبوع الماضي مع نظيره المجري ساندور بينتر، لبحث مكافحة الجريمة العابرة للحدود خاصة على الحدود مع كل من رومانيا وصربيا.

وشدد الوزير على أن التعاون الوثيق مع المجر هو عامل حاسم في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، لافتا الى أن الدوريات الأمنية على الحدود النمساوية المجرية نفذت في مايو الماضي 15 عملية تفتيش واعتقلت 18 مهربًا واحتجزت 250 مهاجرًا غير شرعي.

وأضاف الوزير أنه في يونيو الماضي حاول 108 آلاف مهاجر عبور حدود النمسا مع المجر ، بينما بلغ عدد المحاولات في العام الماضي بأكمله 121 ألف محاولة، مشيرا الى أن المهاجرين أصبحوا أكثر عدوانية وهناك اعتداءات على رجال الشرطة ، وبالإضافة إلى ذلك ستكون هناك اشتباكات بين عصابات المهربين المتنافسة.