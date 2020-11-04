شولتس يطالب الاتحاد الأوروبي بتوحيد صفوفه في كل المجالات نتيجة للحرب على أوكرانيا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه سيعمل من أجل من أن يصبح الاتحاد الأوروبي أقوى و"اتحادا أوروبيا جيوسياسيا" وذلك كنتيجة مترتبة على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي مقال زائر نُشِر بعد ظهر اليوم الأحد في صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية، كتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن على الاتحاد الأوروبي أن يوحد صفوفه في كل المجالات التي لم يتوصل فيها إلى اتفاق حتى الآن "على سبيل المثال في سياسة الهجرة وبناء دفاع أوروبي وفي السيادة التكنولوجية والمرونة الديمقراطية".

وأعلن شولتس أن الحكومة الألمانية ستقدم مقترحات محددة بهذا الشأن "في الشهور التالية".

ووصف شولتس الاتحاد الأوروبي بأنه "نقيض حي للإمبريالية والاستبداد"، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أنه يمثل شوكة في الحلق بالنسبة لحكام مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر شولتس من أن "الخلاف الدائم والشقاق الدائم بين الدول الأعضاء يضعفنا، ولهذا السبب فإن الرد الأهم من أوروبا على التحول الزمني هو الوحدة. ويجب علينا حتما أن نحافظ عليها ونعمقها".

وطالب شولتس بإنهاء "العرقلة الأنانية لقرارات أوروبية من قبل بعض الدول الأعضاء".

ورأى شولتس أن الاتحاد الأوروبي لن يكون بمقدوره تحمل حقوق النقض الوطنية (فيتو) إذا أراد استمرار الاستماع إليه في عالم من القوى العظمى المتنافسة.

وتابع شولتس أن "الاتحاد الأوروبي جذاب بدرجة لم يصل إليها من قبل أبدا، فهو منفتح على أعضاء جدد وسيصلح نفسه في ذات الوقت".