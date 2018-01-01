مسؤول أمريكي يعرب عن ثقته في قيام المنتجين الخليجيين بزيادة إنتاج النفط

أعرب مبعوث أمريكي للطاقة عن ثقته في أن المنتجين الخليجيين سوف يرفعون انتاج النفط بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، واجتماعه مع قادة إقليميين في قمة الأمن والتنمية التي عقدت في مدينة جدة السعودية.

وقال اموس هولشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة في برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي بي إس"،" استنادا لما سمعناه خلال الرحلة، أنا واثق تماما في أننا سوف نرى خطوات أخرى قليلة في الأسابيع المقبلة"،حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء.

كان بايدن، الذي يتعرض لضغوط سياسية جراء أكبر تضخم تشهده الولايات المتحدة على مدار أربعة عقود، بما في ذلك أسعار الوقود المرتفعة، قال خلال زيارته التي اختتمت أمس السبت، إنه يتوقع زيادة في امدادات النفط من جانب السعودية.

وقد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، خلال كلمته الافتتاحية في القمة أن المملكة قررت زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يومياً.

يشار إلى أن مسؤولين سعوديين أكدوا أن قرارا بضخ المزيد من النفط سوف يتم اتخاذه في إطار تحالف (اوبك +)، الذي يضم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)و دولا من خارج المنظمة. وسوف يعقد التحالف اجتماعه المقبل لصنع القرار في الثالث من شهر آب/أغسطس المقبل.