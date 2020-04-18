كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الأحد 40 ألف إصابة، في خضم تفشي سلالة فرعية جديدة من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت 40 ألفا و342 إصابة جديدة بكورونا، بما في ذلك 305 من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 18 مليونا و761 ألفا و757 حالة.

وانخفضت إصابات اليوم الأحد بشكل طفيف مقارنة مع 41 ألفا و310 إصابات في اليوم السابق، حيث تشهد البلاد زيادة في الإصابات بدءا من نهاية حزيران/يونيو بفعل السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون "بي أيه.5".

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 14 حالة وفاة بالفيروس اليوم، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و742 وفاة.