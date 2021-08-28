تأثير التحول الرقمي على المجتمع ندوة حياة كريمة بمركز شباب القني بمطوبس

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استضاف مركز شباب القنى بمطوبس "ندوة عن التحول الرقمي وفوائده على المجتمع" نظمتها مبادرة حياة كريمة بمشاركة أعضاء مركز شباب القنى، اليوم الاثنين، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ.

تضمن اللقاء مناقشة الدور الفعال للتحول الرقمى فى التوسع في تقديم الخدمات المميكنة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، الأمر الذي يساهم في إعادة بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى حياة المواطنين، فضلاً عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وقدمت الندوة بمركز شباب القنى بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، بإشراف مصطفي غريب وكيل الشباب بالمديرية ومتابعة تنفيذ محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس من تنفيذ فريق عمل مركز الشباب.