قالت بيلاروسيا، اليوم الاثنين، إن قوات حرس حدودها أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار "درون" أوكرانية دخلت أجواءها بالقرب من نهر دنيبرو، أمس الأحد.

وقال حرس الحدود في بيلاروسيا إنه بدأ اتخاذ "إجراءات إدارية" عقب الحادث، بحسب وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، قال مسئولون محليون روس في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-25" سقطت في بحر آزوف بالقرب من بلدة ييسك، اليوم الاثنين، لكن الطيار نجح في القفز منها لينجو بحياته.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على الإنترنت لم يتسن التحقق منها مظلة تهبط فوق البحر بالقرب من شاطئ، فيما يمكن سماع صوت ارتطام قوي بالمياه.

وتقع ييسك على بحر آزوف في منطقة تسيطر عليها روسيا في دونيتسك الأوكرانية.

وقال مسئولون من منطقة كراسنودار الروسية إن السلطات انتشلت الطيار من المياه.