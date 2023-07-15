تحرير 120 محضر إشغال في 3 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، ورفع كل الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وفي هذا السياق قال عماد حسن رئيس مركز بني مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الإشغالات، وأسفرت عن تحرير 103 محاضر إشغال، منها 9 محاضر إشغال، وضبط 9 مخالفات إشغال طريق، و85 إزالة إدارية؛ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 4 محاضر إشغال طريق خلال حملة لإزالة الاشغالات في شوارع المدينة لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز المنيا، أعلن اللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تحرير وإزالة 13 إشغال طريق بشارع محمد بدوي، وسط مدينة المنيا.