حلقة من مسلسل بلاك ميرور تجسد مخاطر الذكاء الاصطناعي وتثير مخاوف ممثلي هوليوود

قال إن الاستوديوهات طلبت التقاط صور رقمية مفصلة لوجوه الكومبارس مقابل أجر يوم واحد، ومن ثم امتلاك تلك الاستوديوهات الحق في استخدام صورهم "إلى الأبد، في أي مشروع يريدون، بدون موافقة أصحاب الصورأو تعويضهم ماديا".

إذا كان هذا الأمر يبدو وكأنه حبكة درامية لحلقة كتبها المؤلف تشارلي بروكر لمسلسل بلاك ميرور، هذا لأنه كذلك بالفعل.

وقد أشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الحلقة الأولى من الجزء السادس من المسلسل والتي تحمل عنوان "Joan Is Awful" والتي تدور حول صدمة ممثلة هوليوودية، تقوم بأداء شخصيتها الممثلة سلمى حايك، بعد اكتشاف أن شبيهتها المصممة عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لشركة الإنتاج أن تستخدمها بدون علمها.

في الواقع ليس اتحاد نقابات الممثلين في الولايات المتحدة وحده من أبدى قلقه حيال ما يسمى بـ "استنساخ الأداء".

وقال ليام بود، من نقابة الممثلين في المملكة المتحدة Equity: "إننا نشهد كيف أن هذه التكنولوجيا تستخدم بصورة كبيرة في الكثير من المجالات، مثل الكتب الصوتية الرقمية، أو أعمال التعليق الصوتي، أو الصور الرمزية الرقمية لمقاطع الفيديو الخاصة بالشركات، أو أدوار التزييف العميق الذي يستخدم في الأفلام".

كما قال بود إن أعضاء Equity أعربوا عن مخاوفهم، بينما عكفت النقابة على توعيتهم لفهم حقوقهم في هذا العالم سريع التطور.

قالت المخرجة والكاتبة السينمائية جوستين بيتمان، في حديثها مع برنامج Tech Life في بي بي سي في وقت سابق من هذا العام، إنها لا تعتقد أن صناعة الترفيه بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي على الإطلاق.

"يجب أن تحل التكنولوجيا مشكلة، وفي االحقيقة لا توجد مشكلة يحلها أولئك الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. ليس لدينا نقص في الكتاب، وليس لدينا نقص في الممثلين، وليس لدينا نقص في صانعي الأفلام - لذلك نحن لا نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي".

وأضافت:"في واقع الأمر إن المشكلة التي تحاول هذه التكنولوجيا حلها هي مشلكة الشركات التي تشعر أنه ليس لديها هوامش ربح كافية - لأنه إذا كان بإمكانك التخلص من النفقات العامة وعدم الاضطرار إلى دفع الأجور للجميع، فيمكنك استرضاء وول ستريت والحصول على تقارير أرباح أكبر".

كما تابعت: "إذا انتشر استخدام الذكاء الاصطناعي فإنه سيزلزل هيكل صناعة الترفيه برمته".