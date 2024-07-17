الخشت: انتهينا من إنشاء 6 مبان أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال وتطوير معهد الأورام وتوسعات مستشفى أورام الثدي

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي السنوي لكلية طب قصر العيني حول "البحوث والرعاية الصحية والاقتصاد .. علاقات متبادلة"، وذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة ورئيس المؤتمر.

أكد الدكتور محمد الخشت، أهمية مؤتمر كلية الطب لأنه يناقش محور بالغ الأهمية بين البحث العلمى والرعاية الصحية والاقتصاد، قائلًا: إن أساتذة وعلماء قصر العينى يقدمون أبحاثا عالمية بمعايير دولية تصب فى النهاية فى تطوير مجال الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن حجم تطوير مستشفيات قصر العينى خلال الـ 7 سنوات الماضية بلغ 2.5 مليار جنيهًا، تم إنفاقهم من التمويل الذاتي على تطوير وحدات وأقسام مستشفيات قصر العينى، ومنها مستشفى الاستقبال والطوارئ التى تم تجديدها وزيادة مساحتها لتصل إلى 7000 متر مربع بعد أن كانت على مساحة 700 متر فقط، بالإضافة إلى تطوير مستشفى الباطنة، وإنشاء مستشفى العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني، وتطوير مستشفيات أبو الريش المنيرة وأبو الريش الياباني ومستشفى النساء وغيرها.

وقال إنه يتم حاليًا تدشين قصر عيني جديد على أرض جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، وتم الانتهاء من إنشاء 6 مبانى بنسبة تمويل من الجامعة 90%، مشيرًا إلى تطوير معهد الأورام، وإنشاء المستشفى الجنوبي، وتوسعة مستشفى أمراض الثدي بحوالى 350 مليون جنيهاً، لافتًا إلى أنه تم البدء فعليا منذ فترة في مشروع تطوير قصر العينى الفرنساوي بعد النجاح في الحصول على تمويل كبير من البنوك الوطنية لتطويره وموافقة وزير التعليم العالي ومجلس الوزراء.