تقرير: نتنياهو يبحث عن طرق للتهرب من تشكيل لجنة تحقيق بإخفاق 7 أكتوبر

أفادت تقرير عبري، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث عن طرق وبدائل للتهرب من تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وأفاد موقع "واللا" العبري بأن نتنياهو يدرس سن قانون يسمح بتشكيل لجنة تحقيق تختار أعضاءها أغلبية نيابية بالكنيست وليس رئيس المحكمة العليا.

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تقرير، بأنه "أخفق" في الدفاع عن كيبوتس بئيري خلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وفي هذه الوثيقة، التي تعرض بالتفاصيل تحركات الجنود خلال الهجوم، تؤكد لجنة التحقيق التي يرأسها جنرال متقاعد أن الجيش "أخفق في مهمته في حماية سكان كيبوتس بئيري"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب التقرير العسكري، قُتل 101 من المدنيين واحتُجز 32 شخصا، بينهم 11 لا يزالون في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس منذ 2007.



