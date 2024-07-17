محافظ الدقهلية يأمر بصرف مكافأة لرؤساء أحياء شرق وغرب المنصورة ومنية النصر وجمصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بصرف مكافأة مالية لرؤساء أحياء ومراكز شرق وغرب المنصورة ومنية النصر وجمصة، وهم الأستاذ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، والأستاذ أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، واللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة.

وجرى صرف مكافأة للعالمين بهذه المجالس والمختصين بملفات النظافة والإشغالات؛ لجهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة ورفع الإشغالات، وتحسين الخدمات المقدمة والخدمات المقدمة للمواطنين كل في نطاق مركزه ومدينته.

ووجه اللواء مرزوق، خالص شكره وتقديره لرؤساء هذه الأحياء والمراكز لجهودهم المبذولة في تحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال رفع القمامة من الشوارع والمخلفات الصلبة وقص الأشجار وكنس الأتربة وإزالة الإشغالات ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار.

وأكد أن هذه هي الخطوة الأولي فقط وأريد المزيد من العمل وبذل الجهد من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطن الدقهلاوي في القطاعات الخدمية وحل مشاكله وتلبية احتياجاته.

وأوضح أن جولاته المفاجئة مستمرة ولن تنقطع من أجل مواصلة العمل لتقديم الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم في مختلف القطاعات من خلال التعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.