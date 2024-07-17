منسق لجنة مستقبل الصحافة: نعمل على سماع الآراء وبلورتها لتقديمها للمؤتمر السادس للصحفيين

قال منسق لجنة مستقبل الصحافة بالمؤتمر السادس للصحفيين عبد الله عبد السلام، إن محاور اللجنة تتمركز حول أربعة محاور، تعمل اللجنة من خلالها على سماع آراء الزملاء وبلورتها وتقديمها للمؤتمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر العام السادس، اليوم، بنقابة الصحفيين، وبحضور نقيب الصحفيين، خالد البلشي، وأمين العام المؤتمر، ومنسقي اللجان.

وأضاف عبدالسلام: "نريد توصيل المقترحات، والأوراق التي تقدمت حول مستقبل الصحافة ممتازة وبها أفكار جيدة، كما أن المحاور الثلاثة سيكون بها تداخل وهذا من طبيعة الأمر".

وتابع: "المحور الأول من المحاور الأربعة يتمثل في مستقبل الصحافة ورقية وتحتها محاور فرعية، والثاني يتعلق بمستقبل الصحافة والذكاء الاصطناعي، والثالث يرتبط بالعلاقة بين الصحافة الورقية والإلكترونية".

وأردف: "والمحور الرابع يتمثل في التدريب الصحفي، فهو قضية هامة وأكاد أجزم أنها الأهم والأول ونريد أن نقضي فيه وقتا طويلا"، مضيفا: "نحن نتحدث عن التدريب بأنه شكل طبيعي وهناك مؤسسات لم تجر تدريب لها منذ سنوات، وبالتالي هناك انفصال بين فنون الصحافة الحديثة والصحفيين".

وأكمل: "ستكون فرصة في اجتماعنا أن نتوصل إلى الفنون الصحفية المفترض أن نكون ملمين بها في ظل انتشار التكنلوجيا، وأن نعرف ما يحتاج إليه القارئ".