إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله بجنوب لبنان

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف أهدافا لحزب الله، الليلة الماضية، حيث ضرب بطائرات مقاتلة "بنية تحتية " في العديد من البلدات اللبنانية، بينما قامت المدفعية "بإزالة تهديد" في قرية أخرى.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 15 صاروخا، الليلة الماضية من لبنان، بعضها اعترضتها الدفاعات الجوية والباقي سقط في مناطق مفتوحة، ولم يسفر ذلك عن سقوط إصابات ولا أضرار، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وكان حزب الله قد أعلن أنه أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل خلال الليلة الماضية، وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال حزب الله إنه أطلق عشرات الصواريخ ردا على الهجمات الإسرائيلية بطائرات بدون طيار أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل خمسة سوريين، من بينهم ثلاثة أطفال، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات قتلوا في بلدة أم التوت.

وقالت الوكالة إن رجلين قتلا أيضا في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على دراجة نارية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن حزب الله أطلق أكثر من 50 قذيفة باتجاه إسرائيل.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.