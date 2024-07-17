انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالغربية

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انطلقت بمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م.

وتفقد الشيخ عبداللطيف حسن طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، مراكز التصحيح للاطمئنان على جاهزيتها لبدء أعمال التصحيح في موعدها المقرر.

ومر رئيس المنطقة، على مراكز التصحيح الثلاثة وهي الأحمدي، وطنطا الإعدادي وفتيات طنطا، رافقه بلجنة الأحمدي الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية.

واطمأن طلحة، على انتظام سير العمل والتنسيق المستمر مع مراكز التصحيح لمتابعة العمل وإبلاغ المنطقة بما تم إنجازه أولاً بأول.

وأكد أن المنطقة تسعى لخروج أعمال التصحيح بصورة مشرفة تضمن الدقة والانجاز.

وشدد رئيس الإدارة المركزية، على ضرورة التزام المصححين بالدقة وإعطاء كل ذي حق حقه، وأنه لا تهاون في التقصير في مستقبل أولادنا الطلاب، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية.

وأوضح الشيخ أشرف شفيق مدير إدارة الامتحانات، أن عدد المصححين في مراكز التصحيح الثلاث بلغت ٢٢٩٥ مصححًا.