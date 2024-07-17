موازنة النواب: إصدار وثيقة جديدة لضبط السياسة الضريبية حتى 2030 قريبًا

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إعداد وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، وثيقة استراتيجية للسياسة الضريبية، تغطي الفترة من عام 2024 إلى 2030.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»، مساء الثلاثاء، إن «الوثيقة يجري إعدادها في الوقت الحالي وستخرج إلى النور قريبا»، موضحا أنها تهدف إلى تحقيق استقرار السياسة الضريبية، بما يطمئن القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن وزير المالية أعلن أيضا على هامش جلسات مناقشة برنامج الحكومة، عن عزمه زيادة الحصيلة الضريبية من خلال محورين رئيسيين، وهما الأول استكمال ميكنة النظام الضريبي وذلك من خلال تعميم الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإليكتروني إلى جانب نظام «البيرول» للأجور.

وأكد أن ضمان حوكمة المنظومة الضريبية من شأنه أن يغلق الدائرة على المتهربين من دفع الضرائب.

وأشاد «الفقي» بأداء فريق الوزراء الاقتصادي، مؤكدا أنهم وجوه شابة تمتلك كفاءة عالية، مضيفا أنه «لمس توجها جديدا من خلال عرضهم لبرامجهم أمام اللجنة».