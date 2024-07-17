روما يؤمن مرماه بصفقة أسترالية

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تعاقد روما مع الحارس الأسترالي الدولي ماتيو رايان في صفقة انتقال حر، وفقا لما أعلن الأربعاء، سادس الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وسينضم رايان (32 عاما) إلى نادي العاصمة بعقد لموسم واحد وفقا للتقارير، مع خيار التمديد لموسم ثان.

وسيتزامل الأسترالي مع الحارس الأساسي الصربي ميلي سفيلار، ضمن فريق المدرب دانييلي دي روسي.

وكان ألكمار الهولندي تخلى عن حارسه رايان في نهاية الموسم، بعدما لعب في صفوفه موسما واحدا.

وخاض رايان حارس برايتون السابق، 93 مباراة بقميص منتخب بلاده وشارك معه في ثلاث نسخ من كأس العالم.

ويبدأ روما الذي بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في الموسم الماضي، حملته في الدوري الموسم المقبل، بمواجهة كالياري في 18 من الشهر المقبل.

وكان روما مدد عقد دي روسي الذي قضى معظم مسيرته كلاعب مع نادي العاصمة، حتى 2027، بعد خلافته البرتغالي جوزيه مورينيو في الموسم المنصرم.