أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه «تم الإفراج عن 95 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف»، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 95 عسكريًا روسيًا، كانوا في الأسر في خطر مميت، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 95 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية».

وأوضح البيان أنه سيتم نقل العسكريين المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية إلى موسكو؛ لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة.

وأكد البيان أنه يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة، مشيرًا إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.

يذكر أنه جرت عملية التبادل السابقة لأسرى الحرب في 25 يونيو، حيث تم الإفراج عن 90 جنديا من الأراضي الأوكرانية، وفي المقابل، تم نقل نفس العدد من الأشخاص إلى كييف.