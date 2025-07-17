نظّمت مديرية أوقاف الفيوم قافلة دعوية بمركز شباب المحافظة، تحت عنوان: "إدمان التدخين والمخدرات والمواقع الإباحية... معاول هدم الفرد والمجتمع"، وذلك في إطار الدور التوعوي والدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبمشاركة الواعظة هبة مختار.

واستهدفت القافلة فئة الناشئة والمراهقين، وركّزت على توعيتهم بمخاطر عدد من السلوكيات الضارة التي قد يتعرضون لها في هذه المرحلة العمرية الحساسة، والتي تُهدد صحتهم الجسدية والنفسية، وتُؤثر سلبًا على مستقبلهم.

وتناولت الواعظة هبة مختار، بأسلوب مبسّط ومباشر، أضرار الإدمان بأنواعه، بدءًا من التدخين، مرورًا بتعاطي المخدرات، وانتهاءً بالانجراف وراء المحتوى الإباحي، مؤكدةً أن هذه السلوكيات تُفسد التفكير، وتؤدي إلى ضعف الشخصية، والعزلة، والانحراف عن الطريق القويم.

وشددت خلال اللقاء على أهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية، والحرص على الصحبة الصالحة، واستثمار الوقت في ما هو نافع ومفيد، مشيرة إلى أن الفتى أو الفتاة الواعيين هما من يُميزان بين ما ينفعهما وما يضرّهما.

وشهدت القافلة تفاعلًا لافتًا من المشاركين من فئة المراهقين، الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالموضوع، وعبّروا عن آرائهم وتفاعلهم الإيجابي مع الرسائل المطروحة.

ويُعدّ إشراك الواعظات في هذه القوافل خطوة مهمة في تعزيز دورهن الدعوي، حيث يسهمن في تقديم خطاب وسطي مستنير، ويقمن بدور فاعل في توعية الفتيات والأمهات بقضايا تمس واقعهن اليومي.

وتكثّف وزارة الأوقاف جهودها في هذا الإطار من خلال تنفيذ قوافل دعوية منتظمة بجميع محافظات الجمهورية، تشمل موضوعات تمس الواقع المجتمعي المعاصر، مثل: مواجهة الإدمان، والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف، وتعزيز القيم الأخلاقية، وتنمية الوعي لدى الشباب، في إطار خطة دعوية شاملة لبناء الإنسان.