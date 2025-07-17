السلطات الأمريكية تأخذ حضانة 21 طفلاً في كاليفورنيا بعد ادعاء أمهات بديلات أن زوجين خدعوهُنّ

وضعت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أكثر من 20 طفلا في رعاية وكالة معنية برعاية الأطفال، بينما تحقق السلطات مع زوجين من منطقة لوس أنجليس لتحديد ما إذا كانا قاما بتضليل أمهات بديلات في جميع أنحاء البلاد.

وقامت السلطات بنقل 15 طفلا من منزل الزوجين الفخم في أركاديا بعد مزاعم بشأن وقوع اعتداء في مايو، كما تم تحديد مكان ستة أطفال آخرين، حسبما أفاد الليفتينانت بشرطة أركاديا كولين سيادلو. وتتراوح أعمار الأطفال بين شهرين و13 عاما، ومعظمهم بين عام و3 أعوام.

وقال "نعتقد أن واحد أو اثنين من الأطفال ولدوا بيولوجيا للأم... هناك بعض الأمهات البديلات اللاتي تقدمن وأوضحن أنهم كن أمهات بديلات للأطفال".

وقال سيادلو إنه من المعتقد أن سيلفيا تشانج (38 عاما) وجوجون شوان (65 عاما) هما الوالدان القانونيان لجميع الأطفال".

وقد تم القبض عليهما في مايو/أيار بعدما أبلغ مستشفى أن طفلهما (شهران) أصيب بصدمة في الرأس، نتيجة لقيام مربية في المنزل بهز الطفل بعنف، حسبما ذكرت شرطة أركاديا. ولم يتم نقل الطفل إلى المستشفى إلا بعد مرور يومين.

وقال (سيادلو) إنه لم يتم بشكل رسمي توجيه اتهامات بالإهمال من أجل استمرار التحقيق، وأضاف أن الزوجين قالا للشرطة إنهما "يريدان عائلة كبيرة".