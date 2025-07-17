عرض جديد من مانشستر يونايتد للتعاقد مع نجم برينتفورد

قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا جديدا لضم الكاميروني بريان مبويمو، مهاجم فريق برينتفورد، وصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دلار)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من أهداف البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، وقدم النادي عرضا بلغت قيمته 45 مليون جنيه إسترليني مع إضافات وصلت إلى 10 مليون منذ ستة أسابيع.

وعاد مانشستر يونايتد بعرض جديد لضم اللاعب بعد عدة أسابيع مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، لكن المفاوضات توقفت بسبب رغبة برينتفورد في الحصول على مبلغ أعلى للتخلي عن مبويمو.

وحسبما علمت (بي ايه ميديا) فأن مانشستر يونايتد قدم عرضًا جديدًا وصلت قيمته إلى 65 مليون جنيه إسترليني مع إضافات بلغت قيمتها 5 مليون وذلك في سعيه للتعاقد مع اللاعب قبل بدء جولة الاستعداد للموسم الجديد.

وسيسافر فريق أموريم إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء القادم، وحتى الآن لم يتعاقد الفريق سوى مع البرازيلي الدولي ماتيوس كونيا قادما من وولفرهامبتون مقابل 5ر62 مليون جنيه إسترليني.

وكان مبويمو قد انضم إلى برينتفورد قادما من تروا عام 2019، ويتبقى عام واحد في عقده مع الفريق مع إمكانية التمديد لعام آخر.