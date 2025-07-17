140 فتاة يشاركن في معسكر «الرياضة من أجل التنمية» بالتعاون مع اليونيسف

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة المعسكر الأول لبرنامج "تمكين الفتيات" (الرياضة من أجل التنمية)، تحت شعار "لياقتي.. مهاراتي.. دوي"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك للفئة العمرية من 10 إلى 15 عامًا، خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2025، بمشاركة 140 فتاة.

وأوضحت المديرية أن البرنامج يتضمن تدريب الفتيات على دوائر "دوي" من خلال عقد جلسات حوارية وحلقات حكي، يجتمع خلالها عدد من الفتيات لمشاركة تجاربهن وقصصهن الشخصية، والتجارب التي أثرت في حياتهن، بهدف توفير مساحة آمنة للتجمع والمشاركة.

وأشارت المديرية إلى أن المهارات الحياتية يتم تطبيقها من خلال الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية، لتحفيز الفتيات على المشاركة الفعّالة، واكتساب مهارات التواصل مع الآخرين، والتفكير المنطقي، وحل المشكلات.

وفي ختام كل معسكر، يتم تقييم المشارِكات من خلال استمارات مخصصة، لقياس مدى تأثير البرنامج في تحسين مهاراتهن وقدراتهن وأفكارهن.