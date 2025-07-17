مناقشات علمية لطلاب البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بألسن عين شمس

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس إتمام طلاب الفرقة الرابعة بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة مناقشات أبحاث التخرج للعام الجامعي 2024-2025، في أجواء علمية متميزة عكست ما تلقّوه من تأهيل أكاديمي وتطبيقي خلال سنوات دراستهم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، وإشراف الدكتورة هالة سيد متولى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ياسمين محمود، منسق عام البرامج الجديدة، والأساتذة رؤساء الأقسام العلمية منسقي البرامج.

تميزت الأبحاث بحداثة موضوعاتها وارتباطها الوثيق بمجالات العمل والتخصص، حيث تناولت محاور متنوعة، منها الترجمة السمعية البصرية لأفلام وثائقية وتاريخية وعلمية، والترجمة الآلية، والترجمة بمساعدة الحاسوب، ودراسات في الترجمة النصية المصاحبة والدوبلاچ، والنقد الترجمي، وتقييم جودة الترجمة في الترجمة الفورية، والدراسات اللغوية في الترجمة، والترجمة التحريرية لنصوص أدبية وسياسية وعلمية واقتصادية وتقنية، كما برزت أبحاث تسعى إلى خدمة قطاع السياحة في مصر من خلال الترجمة السياحية التي صاحبها تصميم مواقع إلكترونية ثنائية اللغة تروّج للمقاصد السياحية بمصر وتعزز من تجربة السائح بلغته الأم، بما يعكس وعي الطلاب بدور الترجمة في التنمية الثقافية والاقتصادية.

جدير بالذكر أن هذا العام يشهد تخرج طلاب برنامجي الترجمة التحريرية والفورية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك طلاب برنامجي الترجمة المتخصصة في اللغتين الصينية والروسية، بالإضافة إلى تخرج طلاب الدفعة الأولى لبرامج الترجمة المتخصصة في اللغات الإسبانية والإيطالية والألمانية.